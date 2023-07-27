У ВСУ направление общее направление на Токмак – это этот плацдарм, который там выбили и дальше расширяют продвижение.

Они планируют дальше его двигать и движение будет общее в сторону Токмака, как минимум наступательные действия ВСУ говорят об этом. Об этом сообщил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

«Наши войска вынуждают россиян выходить со второй линии обороны, сниматься с насиженных мест и двигаться на усиление. И вот движение, мы их начинаем уничтожать, у нас уже есть достаточное количество боеприпасов, тех же кассетных, которыми мы уничтожаем россиян.

Последние действия ВСУ заставляют оккупантов двигаться, будем проводить дальнейшие операции с общим движением в сторону.

Что касается ситуации под Бахмутом, там есть трасса по мр-66 которая идет, грубо говоря, с Валуек на Купянск, на Кременную, потом на Рубежное, дальше на Северодонецк, переходит на правый берег и Лисичанск. Там заход на Попасную, вот оттуда военная техника попадает уже и на Бахмут» - делится эксперт.

Поэтому выход на Кременную пересечет эту трассу, они не смогут быстро поставлять амуницию, им придётся переходить на другие логистические цепочки. Полностью болевые столкновения это не остановит, однако уменьшит общее количество боевых операций.

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