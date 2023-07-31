Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко дал простой и быстрый рецепт закуски на зиму. Икра из баклажанов - это восхитительное блюдо, которое стоит попробовать зимой, считает кулинар. Для приготовления икры понадобятся следующие ингредиенты на 4 банки объемом 0,5 литра:

6 средних баклажанов (примерно 2,4 кг)

4 сладких перца (примерно 800 г)

4 луковицы (примерно 300 г)

2 острых перца

300 мл томатного сока

10 зубчиков чеснока

2 столовые ложки сахара

2 столовые ложки соли

"Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, для начала, разогрейте духовой шкаф до 180 градусов. После этого вымойте 6 средних баклажанов и разрежьте их пополам. Сделайте надрезы на мякоти баклажанов в форме перекрестия, чтобы они лучше пропеклись. Подготовьте также 4 сладких перца и 2 острых перца, разрежьте их пополам и удалите семена. Луковицы (4 штуки) разрежьте на четверти.

"Мастер Шеф" Клопотенко также советует, выложите все овощи на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой. Покройте овощи фольгой и запекайте их в духовке в течение 40 минут.

После запекания, извлеките мякоть из баклажанов и поместите ее в блендер. Добавьте остальные запеченные овощи и 10 измельченных зубчиков чеснока в блендер. Включите блендер и перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.

Переложите икру из блендера в кастрюлю. Добавьте 300 мл томатного сока, а также 2 столовые ложки соли и сахара. Тщательно перемешайте все ингредиенты и доведите смесь до кипения, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Когда икра достигнет кипения, снимите кастрюлю с огня. Приготовьте 4 стерилизованные банки и крышки. Вылейте икру в банки и плотно закройте крышками, рассказывает "Мастер Шеф" Клопотенко

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