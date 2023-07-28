Атаки по вражеским базам, складам и вооружению в Крыму не дадут молниеносных результатов, однако через 3-5 месяцев эффект от этих атак станет ощутимым.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, нужно понимать, что нынешние удары по Крыму – это игра в долгую. Подобные атаки серьезно влияют на логистику и обеспечение вражеских войск, однако ощутимый результат будет только через 3-5 месяцев.

"Противник сознательно с 2014 года создавал на базе Крыма, на территории Крыма фактически такой логистический хаб для развертывания дальнейшей агрессии против территории Украины. То есть, там просто колоссальное количество вооружения, боеприпасов, складских мощностей и так далее. Надо понимать, что эти все мощности они просто не могут быть физически все прикрыты средствами противовоздушной обороны", - говорит Грабский.

По словам эксперта, сейчас Крым с материковой частью соединяет только небольшой сухопутный коридор и Крымский мост, который периодически останавливается для движения.

"Кстати, знаете, если проводить такую аналогию: когда вся Украина становится красной после того, как фиксируется взлет Миг-31, так и при активности нашей авиации останавливается Крымское мост. Влияет ли это на логистику? Да, безусловно. Таким образом, осознавая что за месяц-два мы не можем уничтожить те запасы, которые создавались годами, это игра в долгую. Но эта игра имеет определенные перспективы, потому что темпы уничтожения вооружения и боевой техники выше, чем возможности и темпы поставки обеспечения", - говорит военный эксперт.

По словам Сергея Грабского, если говорить о временных рамках, то результат украинских атак по военным базам оккупантов в Крыму будет ощутим через 3-5 месяцев. Это зависит еще и от того, насколько интенсивно будут наноситься эти удары.

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