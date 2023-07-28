В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить сливовую шарлотку с хрустящей корочкой и нежной сочной начинкой.

"Кисловатые сливы и сладкое тесто - что может быть лучше такой выпечки? Рецепт пирога со сливами не только универсален, ведь начинкой могут стать любые фрукты и ягоды, но и невероятно легкий - просто нужно все смешать и выпекать в духовке", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйцо – 2 шт.

сахар – 150 г

мука – 150 г

разрыхлитель - 7 г

сливочное масло – 110 г (мягкое)

ванильный сахар - 1 пак.

соль - щепотка

Для присыпки сверху "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет:

сахар – 1 ч.л.

корица - 1 ч.л.

Сначала звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смешивает яйца с сахаром, добавляет размягченное сливочное масло и ванильный сахар. Далее добавляем муку и разрыхлитель, соль и перемешиваем все – тесто получится не тугое и не жидкое.

Сливы моем, разрезаем пополам, удаляем косточку и разрезаем еще раз поперек.

Борты разъемной формы смазываем маслом. Выкладываем тесто в форму и разравниваем. Сливы "Мастер Шеф" Литвинова выкладывает сверху по кругу, срезом вверх.

Присыпаем шарлотку смесью сахара с корицей и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35-40 минут.

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