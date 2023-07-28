К счастью, смертоносный боеприпас не разорвался, но оставался опасным, пишет Politeka.net.

На днях он наконец был обезврежен – саперы-водолазы ликвидировали полутонную российскую авиационную бомбу под толщей воды в реке Оскол.

Водолазы работали под постоянной угрозой вражеских обстрелов.

«К счастью, все прошло и эта авиабомба уже никому не принесет беды», - прокомментировали в ГСЧС обезвреживание российской ФАБ-500.

Момент подрыва попал на видео – столб воды поднялся выше крыш и деревьев в населенном пункте.

Отметим, что люди, возвращающиеся на освобожденные от оккупантов территории, могут погибнуть или получить тяжелое ранение в любой момент даже в собственном доме.

Ведь на деоккупированных территориях враг оставил большое количество взрывоопасных предметов – тысячи смертоносных «сюпризов» ждут украинцев, возвращающихся в свои дома.

В ГСЧС призывают не пренебрегать правилами минной безопасности, ведь это спасает жизнь.

Авиабомба ФАБ-500 в основном использовалась над Афганистаном советскими и союзными афганскими войсками на протяжении 1980-х годов. Также эту авиабомбу использовали над Сирией как русские, так и сирийские военные самолеты.

После 24 февраля 2022 года войска России используют ФАБ-500 для бомбардировки украинских населенных пунктов.

Последние новости Украины:

У россиян новый циничный план относительно Украины.

Также сообщалось, что россияне сбросили огромную авиабомбу на многоэтажку.

Кроме того, Politeka.net писала об ужасном авианалете, в результате которого россияне разнесли школу.