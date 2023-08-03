Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить домашний кетчуп из помидоров.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 7 пол-литровых банок):

3 кг помидоров

500 г репчатого лука

1 средняя свекла

500 г сладкого перца

500 г кислых яблок

250 г слив

10 горошин черного перца

5 горошин душистого перца

2 бутона гвоздики

1 ст. л. красного перца

½ ч. л. корицы

100 г сахара

1,5 ст. л. соли

50 мл столового уксуса 9%

Для начала нужно подготовить овощи и фрукты. "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко все моет, томаты разрезает пополам и вырезает плодоножку, чистит лук и свеклу. Из сладкого перца удаляем плодоножку, яблоки разрезаем пополам и убираем семена, из слив достаем косточки.

Все овощи и фрукты нарезаем произвольными кусками среднего размера и отправляем в кастрюлю. Добавляем черный и душистый перец горошинами, гвоздику, красный перец и корицу. Ставим все вариться на среднем огне 1,5 часа, периодически помешивая, накрывать крышкой не нужно.

После этого "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко перебивает это все с помощью погружного блендера в однородную консистенцию, а затем еще дополнительно перетирает полученную массу через сито.

Овощно-ягодное пюре отправляем в кастрюлю, добавляем сахар и соль и ставим увариваться в течение часа на маленьком огне, без крышки, периодически помешивая.

За 5 минут до конца приготовления "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавляет в массу уксус и перемешивает.

Снимаем готовый кетчуп с плиты, разливаем его в стерилизованные банки и закрываем крышками. При этом звезда "Мастер Шеф" Клопотенко подчеркнул, что важно, чтобы от стерилизации банок и крышек до закладки в них кетчупа прошло как можно меньше времени.

Даем банкам с кетчупом остыть при комнатной температуре, а затем их можно хранить в прохладном месте в течение года.

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