Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить домашний кетчуп из помидоров.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 7 пол-литровых банок):
- 3 кг помидоров
- 500 г репчатого лука
- 1 средняя свекла
- 500 г сладкого перца
- 500 г кислых яблок
- 250 г слив
- 10 горошин черного перца
- 5 горошин душистого перца
- 2 бутона гвоздики
- 1 ст. л. красного перца
- ½ ч. л. корицы
- 100 г сахара
- 1,5 ст. л. соли
- 50 мл столового уксуса 9%
Для начала нужно подготовить овощи и фрукты. "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко все моет, томаты разрезает пополам и вырезает плодоножку, чистит лук и свеклу. Из сладкого перца удаляем плодоножку, яблоки разрезаем пополам и убираем семена, из слив достаем косточки.
Все овощи и фрукты нарезаем произвольными кусками среднего размера и отправляем в кастрюлю. Добавляем черный и душистый перец горошинами, гвоздику, красный перец и корицу. Ставим все вариться на среднем огне 1,5 часа, периодически помешивая, накрывать крышкой не нужно.
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После этого "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко перебивает это все с помощью погружного блендера в однородную консистенцию, а затем еще дополнительно перетирает полученную массу через сито.
Овощно-ягодное пюре отправляем в кастрюлю, добавляем сахар и соль и ставим увариваться в течение часа на маленьком огне, без крышки, периодически помешивая.
За 5 минут до конца приготовления "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавляет в массу уксус и перемешивает.
Снимаем готовый кетчуп с плиты, разливаем его в стерилизованные банки и закрываем крышками. При этом звезда "Мастер Шеф" Клопотенко подчеркнул, что важно, чтобы от стерилизации банок и крышек до закладки в них кетчупа прошло как можно меньше времени.
Даем банкам с кетчупом остыть при комнатной температуре, а затем их можно хранить в прохладном месте в течение года.
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