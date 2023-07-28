Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Генштабе ВСУ.
Так, стало известно, что в населенном пункте Рогово Луганской области, в тренировочный лагерь одного из подразделений российских оккупационных войск, с территории России прибыло около 110 мобилизованных военнослужащих.
«Когда им была выдана экипировка и оружие, российское командование проинформировало вновь прибывший личный состав, который включат в состав штурмовых подразделений и уже в ближайшее время отправят в район выполнения боевых задач на линии столкновения», - рассказали в Генштабе.
Но в этой подготовке к штурмам есть важный нюанс – новые «мобики» не прошли боевой подготовки.
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Как подчеркивают в ВСУ, оккупационные войска продолжают бросать в бой только что мобилизованных без предварительной боевой подготовки.
Тем временем стало известно, что Силы обороны отразили наступление в районе села Надежда на Лиманском направлении.
Вместе с тем, на Бахмутском направлении украинские военные ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.
Продолжаются тяжелые бои.
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Также сообщалось, что столб от взрыва огромной авиабомбы поднялся выше деревьев и крыш.
Кроме того, Politeka.net писала о новой волне мобилизации в РФ.