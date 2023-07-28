На щастя, смертоносний боєприпас не розірвався, але залишався небезпечним, пише Politeka.net.

Днями його нарешті було знешкоджено – сапери-водолази ліквідували півтонну російську авіаційну бомбу під товщею води у річці Оскіл.

Зазначається, що водолази працювали під постійною загрозою ворожих обстрілів.

«На щастя, все минулось і ця авіабомба вже нікому не спричинить лиха», - прокоментували в ДСНС знешкодження російської ФАБ-500.

Момент підриву потрапив на відео – стовп води піднявся вище дахів і дерев у населеному пункті.

Зазначимо, що люди, які повертаються до звільнених від окупантів територій, можуть загинути або отримати важке поранення в будь-який момент навіть у власній оселі.

Адже на деокупованих територіях ворог залишив велику кількість вибухонебезпечних предметів – тисячі смертоносних «сюпризів» чекають українців, які повертаються до своїх домівок.

В ДСНС закликають не нехтувати правилами мінної безпеки, адже це рятує життя.

Авіабомба ФАБ-500 в основному використовувалася над Афганістаном радянськими та союзними афганськими військами упродовж 1980-х років. Також цю авіабомбу використовували над Сирією як російські, так і сирійські військові літаки.

Після 24 лютого 2022-го року війська Росії використовують ФАБ-500 для бомбардування українських населених пунктів.

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Крім того, Politeka.net писала про жахливий авіаналіт, внаслідок якого росіяни вщент рознесли школу.