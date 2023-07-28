О случившемся сообщили в КГГА, пишет Politeka.net.

«На углу ул. Салютной и б-ра Павла Вирского произошло повреждение водопровода 500 мм, отсутствует водоснабжение нескольких домов», – предупредили в КГГА.

Сейчас водоснабжение отсутствует по адресам: ул. Салютная, 4-А, 6, 8, 10, 12/62, 14/51, 17, 19, 21; ул. Александра Бринжалы (бывшая Ташибаева), 58, 60; ул. Вирского, 49-А.

«Для обеспечения потребителей водой направлена ​​автоцистерна, которая будет находиться по адресу ул. Салютная, 10», - предупредили жителей домов, оставшихся без водоснабжения.

Также сообщается, что в результате аварии временно ограничено движение, в том числе и общественного транспорта.

В настоящее время установлено ограждение, бригада «Киевводоканала» работает над ликвидацией аварии.

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