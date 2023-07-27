Вогнегасник необхідно придбати для того, щоб убезпечити власну оселю.

На тому, що вогнегасник необхідно купити для будь-якої оселі наполягають українські рятувальники.

«Подбайте про безпеку оселі — придбайте вогнегасник», - підкреслюють в ДСНС, озвучуючи страшну ститистику пожеж.

Так, тільки з почтаку року кількість пожеж у житловому секторі вже сягає 13 242 випадків. Загалом на пожежах загинуло 853 людини, ще 915 — постраждали.

«Щоб убезпечити свое життя та майно, подбайте про наявність вогнегасника вдома!», - закликають в ДСНС.

Обирати вогнегасник необхідно, зважаючи на площу приміщення та будівельних матеріалів у оселі.

Рятувальники підкреслюють, що перед покупкою вогнегасника краще порадитись із спеціалістами.

«Для дому варто розглядати вогнегасники, вага яких менше 5 кг», - зазначили в ДСНС України.

Після покупки вогнегасник необхідно зберігати у недоступних для дітей місцях та якомога далі від прямих сонячних променів і джерел нагрівання.

Вогнегасник продаєтсья з інструкцією – її необхідно вивчити заздалегіть, щоб не розгубитись в екстреній ситуації.

«Стежте за терміном придатності вогнегасника, оновлюйте його вчасно. Бережіть себе та оточуючих!», - закликають в ДСНС України.

Додамо, придбати вогнегасник українцям радять не тільки рятувальники. Так, раніше на необхідності мати вдома вогнегасник наголошували в КМДА.

«Для захисту оселі від пожежі обов’язково запасіться вогнегасником", – закликали в міськраді.

Вогнегасник може врятувати вам життя та майно у випадку необачного використання свічок, керосинових та масляних ламп, пічного опалення, газових пальників, світильників та генераторів.

Крім того, деякі українці купляють вогнегасник на випадок влучання рештків збитих ворожих безпілотників у домівки чи квартири.

Останні новини України:

Тіла знайшли на місці страшного пожара в Запоріжжі.

Також повідомлялось про пожежу, яка спалахнула на Харківщині після чергового ворожого удару.

Крім того, Politeka.net писала, що сильна пожежа спалахнула вв житловому будинку після жорстокої ворожої атаки.