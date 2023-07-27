На тому, що вогнегасник необхідно купити для будь-якої оселі наполягають українські рятувальники.
«Подбайте про безпеку оселі — придбайте вогнегасник», - підкреслюють в ДСНС, озвучуючи страшну ститистику пожеж.
Так, тільки з почтаку року кількість пожеж у житловому секторі вже сягає 13 242 випадків. Загалом на пожежах загинуло 853 людини, ще 915 — постраждали.
«Щоб убезпечити свое життя та майно, подбайте про наявність вогнегасника вдома!», - закликають в ДСНС.
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Обирати вогнегасник необхідно, зважаючи на площу приміщення та будівельних матеріалів у оселі.
Рятувальники підкреслюють, що перед покупкою вогнегасника краще порадитись із спеціалістами.
«Для дому варто розглядати вогнегасники, вага яких менше 5 кг», - зазначили в ДСНС України.
Після покупки вогнегасник необхідно зберігати у недоступних для дітей місцях та якомога далі від прямих сонячних променів і джерел нагрівання.
Вогнегасник продаєтсья з інструкцією – її необхідно вивчити заздалегіть, щоб не розгубитись в екстреній ситуації.
«Стежте за терміном придатності вогнегасника, оновлюйте його вчасно. Бережіть себе та оточуючих!», - закликають в ДСНС України.
Додамо, придбати вогнегасник українцям радять не тільки рятувальники. Так, раніше на необхідності мати вдома вогнегасник наголошували в КМДА.
«Для захисту оселі від пожежі обов’язково запасіться вогнегасником", – закликали в міськраді.
Вогнегасник може врятувати вам життя та майно у випадку необачного використання свічок, керосинових та масляних ламп, пічного опалення, газових пальників, світильників та генераторів.
Крім того, деякі українці купляють вогнегасник на випадок влучання рештків збитих ворожих безпілотників у домівки чи квартири.
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