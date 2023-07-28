Враг не оставляет в покое мирные населенные пункты Николаевской области.

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, вечером, 27 июля, около 17:46, произошел артиллерийский обстрел в Куцурубской общине.

В результате атаки есть пострадавшие.

"Осколковые ранения нижних конечностей получили 20-летний парень и 15-летняя девушка", - сообщил Виталий Ким.

Ранее враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины.

К счастью, обошлось без пострадавших.

«В Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно», - добавил Виталий Ким относительно ситуации в Николаевской области.

Тем временем стало известно о трагических последствиях новых обстрелов Харьковщины. Вчера вечером россияне обстреляли село Новоосиново Купянского района. Повреждены два жилых дома, пострадали пять человек.

«61-летняя женщина госпитализирована с осколочными ранениями. Мужчины 84 и 75 лет и женщины 65 и 72 лет получили незначительные повреждения, в госпитализации не нуждались», - рассказали в Харьковской ОВА.

Кроме того, в селах Петропавловка и Подолы Купянского района и Новоплатоновка Изюмского района из-за вражеских обстрелов произошли лесные пожары.

За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого оружия обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов Харьковщины.

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