Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, вечером, 27 июля, около 17:46, произошел артиллерийский обстрел в Куцурубской общине.
В результате атаки есть пострадавшие.
"Осколковые ранения нижних конечностей получили 20-летний парень и 15-летняя девушка", - сообщил Виталий Ким.
Ранее враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины.
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К счастью, обошлось без пострадавших.
«В Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно», - добавил Виталий Ким относительно ситуации в Николаевской области.
Тем временем стало известно о трагических последствиях новых обстрелов Харьковщины. Вчера вечером россияне обстреляли село Новоосиново Купянского района. Повреждены два жилых дома, пострадали пять человек.
«61-летняя женщина госпитализирована с осколочными ранениями. Мужчины 84 и 75 лет и женщины 65 и 72 лет получили незначительные повреждения, в госпитализации не нуждались», - рассказали в Харьковской ОВА.
Кроме того, в селах Петропавловка и Подолы Купянского района и Новоплатоновка Изюмского района из-за вражеских обстрелов произошли лесные пожары.
За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого оружия обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов Харьковщины.
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