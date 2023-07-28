Враг выжигает украинскую землю из всех видов оружия, в том числе, сбрасывая авиабомбы.

Так, в Донецкой области на Горловском направлении враг сбросил две авиабомбы. Под ударом оказался поселок Нью-Йорк, пишет Politeka.net со ссылкой на Донецкую ОГА.

В результате удара повреждены 9 домов и админздание.

Кроме того, на Волновахском направлении россияне 31 раз обстреляли из артиллерии Угледар, под огнем также Пречистовка.

«На Донецком направлении 1 человек погиб и 2 ранены в Авдеевке. Зафиксированы обстрелы Красногоровки Марьинского общества и Курахово», - сообщили в ОВА.

В Часовоярской общине в результате атак повреждены два дома. На Лисичанском направлении в Звановской общине повреждены 2 дома, разрушен фельдшерский пункт в Переездном.

«Повреждены 8 домов в Ямполе Лиманской общины», - перечисляют в ОВА печальные последствия неутихающих обстрелов.

За сутки россияне убили одного жителя Донбасса, ранили еще 3.

Также авиацией российские оккупанты атаковали Херсонщину.

Враг продолжает атаковать гражданские объекты Бериславского и Херсонского районов, пытаясь уничтожить критически важную для жизнедеятельности населенных пунктов инфраструктуру.

«Российские военные совершили авиаудар по селу Новоберислав, в результате взрывов повреждено по меньшей мере 20 жилых домов, некоторые помещения не подлежат восстановлению, на их месте остались воронки и строительный мусор, образовавшийся из разрушенных крыш и стен», - рассказали в полиции Херсонской области о последствиях очередного авиаудара по Херсонской области.

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Виталий Ким сообщил о несчастьи на Николаевщине.

Также сообщалось, что россияне сбросили огромную авиабомбу - столб от взрыва поднялся выше деревьев и крыш.