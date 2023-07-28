Контрнаступление Вооруженных сил Украины в последние дни заметно активизировалось, продвижение украинских войск усилилось на трех направлениях – Ореховском, Бердянском и Мелитопольском.
Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.
По его словам, сейчас контрнаступательные действия продолжаются на трех направлениях. Однако, со временем ВСУ придется определится с одним приоритетным направлением, так как линия фронта очень широкая и одновременно наступать по всему фронту и наносить мощные удары по силам противника будет очень сложно.
"Мы придем к какому-нибудь, скажем так, общему знаменателю в том, что ну со временем все равно придется определяться с направлениями. Потому что ну фронт слишком велик, и наступать по всей линии фронта одномоментно мощными ударами это сложно. Это не невозможно, но это очень сложно, и большие риски. Поэтому, как бы то ни было, мы выйдем на основное направление, на направление дополнительное", - говорит Александр Мусиенко.
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По словам военного эксперта, сейчас, учитывая наши продвижения, наиболее перспективными выглядят два основных направления – Бердянское и Мелитопольское. Как отмечает Мусиенко, возможно именно по ним и будет дальнейшее продвижение, и не только по одному.
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