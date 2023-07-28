Так, комментируя освобождение украинскими защитниками Старомайорского в Донецкой области, военный журналист Сергей Ауслендер обратил внимание на риторику оккупантов.

«После освобождения Старомайорского пропагандоны завели привычную пластинку в духе «никакого стратегического значения оно не имело» и тому подобное. А зря — прорыв на этом участке дает возможность прямого выхода к Бердянску со всеми вытекающими», - отметл Ауслендер.

По словам аналитика, прорыва пока нет, но перспектива уже начинает прорисовываться.

«Коллаборант Ходаковский, не преминув написать, что ВСУ "сами себя загнали в мешок" (интересно, он вообще на карту смотрел), пожаловался, что оборонявшие Старомайорское подразделения "обделены государственными наградами". Теперь можно выдавать, преимущественно посмертно», - подколол россиян журналист.

Также Сергей Ауслендер обратил внимание на еще одно изменение на поле боя, которое также заставит оккупантов рассуждать о "стратегии":

«Возле Роботино ВСУ вплотную подошли к первой линии обороны и приступают к штурму. Она, если что, тоже «стратегического значения не имеет».

Добавим, ранее в Сети появились кадры, как воины из 7-го батальона УДА «Арей» собирают трофеи в освобожденном селе Старомайорское. На кадрах также можно увидеть, что населенный пункт практически стерт с лица земли.

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