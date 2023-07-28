Ворог випалює українську землю з усіх видів зброї, в тому числі, скидаючі авіабомби.

Так, у Донецькій області на Горлівському напрямку ворог скинув 2дві авіабомби. Під ударом опинилося селище Нью-Йорк, пише Politeka.net з посиланням на Донецьку ОДА.

Внаслідок удару пошкоджено 9 будинків і адмінбудівлю.

Крім того, на Волноваському напрямку росіяни 31 раз обстріляли з артилерії Вугледар, під вогнем Пречистівка.

«На Донецькому напрямку 1 людина загинула і 2 поранено в Авдіївці. Зафіксовано обстріли Красногорівки Мар'їнської громади та Курахового», - повідомили в ОВА.

У Часовоярській громаді внаслідок атак пошкоджено два будинки. На Лисичанському напрямку у Званівській громаді пошкоджено 2 будинки, зруйновано фельдшерський пункт у Переїзному.

«Пошкоджено 8 будинків у Ямполі Лиманської громади», - перераховують в ОВА сумні наслідки обстрілів. що не вщухають.

За добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили ще 3.

Також авіацією російській окупанти атакували Херсонщину. Ворог продовжує атакувати цивільні об'єкти Бериславського та Херсонського районів, намагаючись знищити критично важливу для життєдіяльності населених пунктів інфраструктуру.

«Російські військові здійснили авіаудар по селу Новоберислав, внаслідок вибухів пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків, деякі приміщення не підлягають відновленню, на їх місці залишились вирви та будівельне сміття, що утворилося зі зруйнованих дахів та стін», - розповіли в поліції Херсонської області про наслідки чергового авіаудару по Херсонській області.

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Також повідомлялось, що росіяни скинули величезну авіабомбу - стовп від вибуху піднявся вище за дерева і дахи.