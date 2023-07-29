На фронте происходят значительные изменения в пользу украинских вооруженных сил, которые демонстрируют успешное продвижение и прорыв российских линий обороны. Но необходимо осознавать, что ситуация далеко от простого решения. Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан высказал свои комментарии относительно текущей обстановки на поле боя.

«Динамика движения однозначно улучшится, потому что сам по себе выход на первые рубежи и проход первых двух линий обороны – это практически уже решение вопроса обвалов фронта. Это глубина нескольких километров, в зависимости от расположения сил средств противника, но здесь уже вопрос работы вдоль линии фронта.

Дальше можно раздвигать фланги, укреплять и фланговыми ударами разбирать движение вдоль линии фронта намного проще. В ближайшее время сейчас будет видно даже движение в сторону Азовского побережья, с каскадным обрушением позиций оккупантов им придется уходить дальше, где есть укрепления» - делится эксперт.

Положительная динамика в районе Роботино, общее направление на Токмах, и общее направление на Азовское побережье, мы уже прошли и Старомайорск в сторону Старомлыновки. Это последний рубеж россиян в сторону Бердянска и Мариуполя.

Напомним, ранее эксперт сообщал, что ВСУ зашли на несколько линий обороны на Запорожском направлении, там сплошная линия до Токмака, однако там можно считать проминированно практически все, такая 40 километровая линия обороны.

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