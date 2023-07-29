Вооруженные силы Украины сейчас имеют инициативу на поле боя, которая заключается в том, что они держат контроль за передним краем фронта и логистическими путями противника.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ майор Родион Кудряшов.

По его словам, инициатива на поле боя дает возможность Вооруженным силам Украины выполнять две основные задачи – держать стойкую оборону и совершать наступательные действия.

"Если мы будем говорить во времени, которое мы можем там разделить, наверное, с начала лета, то с полной ответственностью скажу, что инициатива на стороне и Вооруженных сил Украины. Что такое инициатива? Инициатива – это контроль за передним краем, контроль за логистическими сообщениями противника, контроль за передвижением противника. Все эти аспекты дают нам инициативу на линии фронта, все эти аспекты помогают нам удачно реализовывать задачу. Напомню, что это задача двух характеров – стойкая оборона и наступательные действия", - говорит Родион Кудряшов.

По словам военного, российская армия, их главная военная идеология в том, что они воюют количеством, а не качеством. У них по сути безлимит на живую силу, осталось много вооружения и снарядов с советских времен, и они этим пытаются воевать, но как показывает "взятие" Бахмута, не очень удачно. В то время, как украинская армия воюет качеством, а не количеством.

"Мы очень много времени работаем над тем, чтобы научить личный состав. На 100%, и на 120%, на 150% запланировать будущие действия. И реализовывать эти будущие запланированные действия в двух аспектах, руководствуясь, как и достижением боевой задачи, так и сохранением своего личного состава", - добавил Родион Кудряшов.

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