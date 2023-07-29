Вооруженные силы Украины полностью разгромили подразделения "вагнеровцев" в Бахмуте, поэтому выжившие вояки оттуда ушли, а их место заняли кадровые российские военные.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ майор Родион Кудряшов.

По словам военного изначально "вагнеровцы" были на первом месте в Бахмуте, однако теперь они ушли с фронта и первую роль начали играть кадровые российские войска.

"Вагнер" здесь полностью потерял боеспособность, столкнувшись с нашим войском. Первоочередную роль в этом направлении играют военные РФ, ну а второстепенную роль – эти новообразования" "квк-шники", есть "шторм-z", там и так далее. В целом их применение и тактика, она не изменится. В целом ничто не изменилось. Враг продолжает давить, враг продолжает набрасывать пехоту на передний край, и продолжает стрелять из всех своих пушек безлимитным боеприпасом", - рассказал Родион Кудряшов.

По его словам, замена "вагнеровцев" на регулярные войска РФ по сути ничего не изменила. В то же время, не изменилось и отношение украинских защитников к ним.

"Мы, как ненавидели противника, мы как прагматически оценивали противника, без всевозможных там дополнительных прикрас, так и относимся к противнику по сегодняшний день, тщательно планируя все наши будущие действия", - подытожил военный.

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