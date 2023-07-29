Россия продолжит обстреливать мирные украинские города в осенний период, как это было в прошлом году.

Как и в прошлом осенне-зимнем периоде российские оккупанты снова продолжат атаковать ракетами и дронами мирные украинские города. В относительной безопасности только один регион Украины – это Карпаты.

Об этом в интервью на ютуб-канале ведущей Юлии Бориско рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, увеличить количество ракетных атак россиянам будет сложно, однако, они останутся примерно на том же уровне, что и летом. По мнению Петра Черника, оккупантам сложно производить большее количество ракет и дронов, они не смогут повторить первый день полномасштабной войны (24 февраля 2022 года), когда было одномоментно запущено более 120 ракет. Однако угроза остается и выдыхать украинцам рано.

"К сожалению, они сумели построить ракетостроение в первую очередь таких ракет как Х-101 и "Калибр", а также самая донимающая "Кинжал". Они накапливают боекомплект, он у них будет. Будут ли применять тем способом, которым применили и непосредственно здесь, увы, да. Философия защиты всего одна – наращивание противовоздушных средств. Ну, и каждому заботиться о своей безопасности насколько это возможно. Дроны также будут наламывать, опять же, не выдыхаем", - говорит военный эксперт.

По словам Петра Черника, единственный регион, который относительно безопасный в Украине – это Карпаты. Дело в том, что магнитуда самих Карпат и наведение ракеты, то есть, закладка в нее полетного задания, это очень сложная работа.

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