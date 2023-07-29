У оккупантов останется всего два варианта: или экстренно покинуть Бахмут, причем сделать это под огнем ВСУ, или погибнуть. Капитан ВСУ в запасе Арти Грин в интервью Politeka Online объяснил, какая сейчас ситуация в районе Бахмута.

"Вокруг Бахмута довольно интересный рельеф. Его очень тяжело брать с восточной стороны именно потому, что все время надо карабкаться в горку. Поэтому оставлять Бахмут было нецелесообразно, а было целесообразно продавать дорого квартал за кварталом.

Вот в результате вскрыли вагнеровцы свои потери: 22 тысячи убитыми и 40 с чем-то тысяч ранеными. То есть это достаточно серьезные потери для города такого масштаба, его население на самом деле было примерно такой цифры. Не говоря уже об израсходованных снарядах и утраченной технике", — заявил военнослужащий.

По его словам, ситуация сейчас такая, что если ВСУ буквально на несколько километров продвинутся в районе Яковлевки, Берховки и Клещеевки, то мы возьмем под плотной огненный контроль практически все въезды-выезда Бахмута.

"Это, в принципе, получится такое оперативное окружение. Противник не сможет так снабжать эффективно эту группировку, обеспечивать ее, вывозить в эвакуацию и так далее и по-хорошему вынужден будет ее оставить. Если по каким-то политическим причинам они этого не захотят, то просто будут иметь огромные потери, с неизбежным тем же результатом, но с отсрочкой на пару недель. То есть Бахмут они неизбежно оставят", — подчеркнул Арти Грин.

Последние новости Украины:

Сильный пожар вспыхнул под Донецком, а над Москвой раздался взрыв.

Также сообщалось, что столб от взрыва огромной авиабомбы поднялся выше деревьев и крыш.

Кроме того, Politeka.net писала о новой волне мобилизации в РФ.