Новая фаза украинской наступательной операции еще не началась. Об этом заявил капитан ВСУ в запасе Арти Грин в интервью Politeka Online.

"Когда начнем двигаться не по километру, по 500 метров в день, а по 10 и более километров в день, вот это будет уже другая фаза. А пока, возможно, еще идет размягчение", — считает военнослужащий.

Пока не наблюдается каких-то глубоких прорывов наших бронеколонн, которые двигаются на Бердянском или любом другом направлении.

"Поэтому я бы пока не сказал, что переход прошел. То, что мы взяли некоторые позиции, за которые шли ожесточенные бои, говорит о том, что те подразделения, которые там находились, утратили боеспособность, и у российского командования нечем заткнуть эту дырку, и поэтому наши продвинулись. Но тем не менее бои продолжаются. Я не слышал, чтобы они покинули фронт, то есть какие-то там силы есть. Но первый этап неизбежно приведет ко второму", — подчеркнул Арти Грин.

По его словам, после того, как основные силы противника будут измотаны в боях, а резервы будут исчерпаны, ВСУ неизбежно пойдут вперед, к Азовскому морю и к нашим восточным границам.

Арти Грин также рассказал, что со стороны российских оккупантов уже наблюдаются признаки истощения

"Видно, что противник вводит внахлёст подразделения резерва, и внахлёст еще внахлёст. На одном участке фронта могут находиться уже несколько подразделений, не находящихся в подчинении друг у друга, то есть это не подразделения одной дивизии или бригады, а просто брошенные внахлёст. Это уже верный признак того, что они уже скребут по сусекам и достают все, что там осталось", — добавил эксперт.

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