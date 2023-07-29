По словам эксперта, есть несколько шагов, которые помогут вернуть Крым в состав Украины, однако для этого нужны дальнобойные ракеты и авиация.

Об этом Петр Черник рассказал в интервью на ютуб-канале ведущей Юлии Бориско.

По словам эксперта, Крым будет легче взять, чем Донбасс, однако для этого нужны соответствующие средства.

"Крым взять легче в разы, нужно только дальнобойных ракет и хорошей авиации. Крым – это полуостров. Мост под воду, и чтобы его не могли отстроить, просто не могли. Постоянно держать его под контролем, все паромные переправы, все видеть и под огневой контроль. Ракета AGM-158 позволяет это делать, дальность поражения 910 км, боевая часть полтонны, спокойно", - говорит Петр Черник.

Однако, по его словам, таких ракет нужны не десятки, а сотки. И все что есть в Крыму, все российские военные базы, которые создавались там с 2014 года, все нужно уничтожать.

"Закрыть небо с помощью тех же F-16, все там Ил-76, которые летят, сбивать. И через несколько месяцев он просто задыхается, просто задыхается", - подытожил эксперт. При этом добавил, что таких средств у Украины пока нет.

Последние новости Украины:

Напомним, Россияне допустили огромную ошибку на Купянском направлении: "Почувствуют в полной мере" .

Как сообщала Politeka, Украинцам раскрыли тактику новой наступательной операции, это уже не контрнаступление: "Мы же не сумасшедшие...".

Также Politeka писала, что Оккупанты ударили ракетами с самого утра: известно, куда попали.