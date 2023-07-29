Вооруженным силам Украины нужно больше боеприпасов, больше вооружения и больше времени на подготовку бойцов. Однако, даже при тех условиях, которые есть сейчас они справляются с боевыми задачами.
Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ майор Родион Кудряшов.
По его словам, Украина, как страна, и украинская армия, сейчас находимся в состоянии войны. когда армия воюет, ей всегда нужно больше боеприпасов, больше вооружения и больше времени на подготовку личного состава к боевым условиям.
"Это нормально, потому что, чем больше у нас оружия, чем больше боеприпасов и наш солдат в большей безопаснее, тем больше он может выполнять боевые задачи. Поэтому хочу сказать, что помощь в вооружении нам нужна. Но это не значит, что у нас его нет. Мы справимся с тем, что у нас есть", - утверждает военнослужащий.
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По словам Родиона Кудряшова, бойцы Вооруженных сил Украины постоянно тренируются с тем оружием, которое есть, но нужно больше.
"Вы сами понимаете, чтобы быстрее освободить наши земли, для этого наши солдаты должны были в вооружены. Это будет означать, что они более безопасно будут выполнять боевые задания", - добавил военный.
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