На Бердянском направлении после освобождения ВСУ села Старомайорское подразделения противника, которые продолжают вести бои в с.Урожайное, по сути оказались охваченными с трех сторон.

Как сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец, скорее всего, Урожайное противник также будет вынужден оставить.

"Причем, за последние двое суток вероятность этого начала расти, потому что передовые подразделения ВСУ активизировались и в полосе обороны 37-й омсбр противника, восточнее этого участка... Что, уже, само по себе, делает дело удержания с.Урожайное для противника, говоря словами их картового идола "архисложной задачей"", — пишет эксперт.

Но, по его словам, ухудшение ситуации для российских оккупантов на этом направлении не исчерпывается исключительно районом Старомайорского. Похоже, украинское командование нашло способ решить "проблему с.Приютного".

Константин Машовец напомнил, что передовые подразделения ВСУ уже несколько недель, как подошли к Приютному, но продвинуться дальше не могли, поскольку противник, заняв господствующие высоты юго-западнее этого населенного пункта огнем танков и артиллерии блокировал любое движение в сторону села.

"Но вот в течение последних двух суток передовые подразделения ВСУ возобновили свое продвижение северо-западнее этого села (именно в полосе обороны 71-го мсп противника) в общем направлении на с.Володино, как раз обходя с.Приютное с севера... атакуя позиции противника в самом селе и южнее его... а двигаясь севернее него.

Это все приобретает еще большую актуальность в свете освобождения украинскими войсками с.Старомайорского, потому что создает противнику значительные сложности во фланговом районе Старомлиновского узла обороны", — добавил военный обозреватель.

Последние новости Украины:

Сильный пожар вспыхнул под Донецком, а над Москвой раздался взрыв.

Также сообщалось, что столб от взрыва огромной авиабомбы поднялся выше деревьев и крыш.

Кроме того, Politeka.net писала о новой волне мобилизации в РФ.