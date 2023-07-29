На Токмакском направлении в Запорожской области произошло наконец то, чего все ожидали. Как сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец, передовые подразделения ВСУ вышли на главную линию обороны противника, преодолев полосу обеспечения.
"Атаковав позиции 1430-го мотострелкового полка территориальных войск (мсп ТРВ) противника между с. Работино и с. Вербовое, передовые подразделения ВСУ сумели обойти с. Работино с востока, заставив противника отойти южнее и вклиниться в боевые порядки батальона БАРС-1 противника северо-западнее с.Вербовое, где и собственно, произошло это событие", — пишет эксперт.
По его словам, на этом направлении глубина основной полосы обороны противника достигает примерно 11-12 км.
Константин Машовец отметил, что по главной дирекции наступления с.Работино - с.Новопрокоповка ВСУ также приблизились к основной полосе обороны противника на расстояние менее 5 км и вполне имеют возможность существенно расширить отрезок "соприкосновения" с основными позициями системы обороны противника на Токмакском направлении.
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Военный обозреватель также добавил, что если в ближайшие 2-3 суток командование противника не отреагирует адекватным образом на эти события, то вся его система обороны на Токмакском направлении рискует посыпаться.
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