Ситуация на Купянском направлении немного стабилизировалась, но там все еще наблюдаются несколько тревожных факторов. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.
По его словам, у российских оккупантов на Купянском направлении весомое преимущество в артиллерии (в первую очередь - в средствах артразведки и корректировки, а во вторую - в количестве боеприпасов, которые противник там накопил и сейчас очень активно расходует).
Кроме того, у рф достаточно резервов на этом направлении, по крайней мере, в районе Сватово и южнее, которыми он может усиливать свои передовые подразделения, а также сравнительно высокий уровень боевого управления и взаимодействия.
Константин Машовец также объяснил, что у наших защитников очень слабая ПВО поля боя, поэтому противник имеет возможность применять свои БПЛА самого разного типа и назначения, особенно корректирующие огонь артиллерии противника.
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"Есть еще несколько интересных "подробностей", но это не для публичного обсуждения. На данный момент, передовые подразделения противника, судя по всему, отошли из района с.Надежда и района юго-западнее с.Новогоровка, что, в определенной степени, разрядило ситуацию. Но я даже не на минуту не сомневаюсь, что это была только "первая серия", так сказать, "проба пера"...", — добавил военный обозреватель.
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