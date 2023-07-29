Российским войскам грозит "котел" на Времевском выступе. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире "Прямого" объяснил, что это значит, а также какие возможности это дает для Вооруженных сил Украины.

"Основным показателем эффективности действий войск в бою является разгром и уничтожение противника, и надо понять, что в случае прорыва и оцепления любой группировки противника на таком важном направлении, как направление Великой Новоселки, или мы ее называем Бердянским направлением, такое окружение серьезно ослабит противника и создаст предпосылки для того, чтобы мы могли уже действовать, скажем так, на открытом оперативном пространстве.

Чем больше противника окажется в окружении, тем легче будет наша дальнейшая работа в этом направлении, и это нужно осознавать. Освобождение территорий важно, но в теории боевых действий это второстепенный вопрос, главный - разгромить противника, тогда на эту территорию можно будет уже зайти, и на это делается основной упор", - заявил Сергей Грабский.

Эксперт подчеркнул, что достаточно взглянуть на сводки нашего Генештаба, чтобы сравнить потери противника, например, в марте и сейчас.

"Посмотрите, какое количество артиллерии мы уничтожаем ежедневно, минимум один дивизион артиллерии уничтожается, и это говорит о том, что мы создаем так называемое поле боя на сегодняшний день для того, чтобы создать предпосылки для дальнейшего прорыва. Поэтому мы можем не видеть каких-либо изменений на карте, но это не значит, что работа не ведется", - добавил Сергей Грабский.

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