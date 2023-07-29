Информация, что враг в Бахмуте под полным огневым контролем Вооруженных сил Украины, а также, что российские оккупанты перебрасывают на это направление совершенно не готовые силы, мобилизованных, не совсем соответствует действительности.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире "Прямого" объяснил, какая ситуация в районе Бахмута на самом деле.

"Мобилизация не проводилась в последнее время, поэтому говорить о том, что они совершенно не готовы, и какие-то мобилизованные появились, будет немного неправильно. Речь идет о подразделениях, которые не завершили цикл боевой подготовки, боевой учебы, то есть они не завершили боевое слаживание, но это не значит, что они не знают, как держать автоматы. Это, знаете, есть такое жаргонное словцо "сырые" подразделения, и именно их бросают в бой без должной поддержки для того, чтобы каким-либо образом остановить продвижение наших подразделений на северном фланге и на южном фланге вокруг Бахмута", - заявил Сергей Грабский.

По его словам, говорить, что оккупанты попали в окружение, пока нельзя.

"Мы пока выровняли линию линию фронта и продолжаем давить на противника, нанося ему артиллерийские удары. Здесь противник стал заложником собственной политической доктрины, то есть они так долго говорили о том Бахмуте, что они теперь не могут из него выйти", - подчеркнул эксперт.

Сергей Грабский добавил, что в Бахмуте ВСУ успешно выполняют две задачи: уничтожение противника, а также заставляют оккупантов перебрасывать туда дополнительные резервы, обнажая Южный фронт и ослабляя давление на наши подразделения на Луганском фронте.

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