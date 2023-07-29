Российская федерация активизировала мероприятия для усиления своей огневой мощи. Военный аналитик, эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде в интервью UKRLIFE.TV рассказал, что именно сейчас будет главной проблемой для ВСУ в борьбе оккупантами.

"Они знают, что выпуск артиллерийских пушек они увеличить не смогут, но вот пытаются это дело решить с такими дронами как "Ланцет" и "Шахед". Кстати, "Шахедами" они научились управлять со спутника, это старая отсталая версия Starlink.

Враг учится, должны учиться и вы. Вот сейчас кровь из носу вам нужно работать на систему радиоэлектронной борьбы, которая будет не давать возможность дронам выполнять свою боевую задачу, надо находить скорострельные пулеметы и пушки, которые их будут сбивать. Дроны — это в перспективе от месяца до 6 месяцев будет ваша головная боль, не артиллерия, не танки, не авиация, а именно дроны. И у вас время есть, надо наращивать свои антидронные возможности", — заявил Агиль Рустамзаде.

Эксперт также прокомментировал ужесточение в рф законодательства о воинской службе, в частности увеличение призывного возраста до 30 лет.

"Они раньше могли, скажем, призывать 100 человек. Из этих 100 человек они же некоторую часть уже мобилизовали, нехватка личного состава, на большую мобилизацию они не идут, и чтобы увеличить свои возможности призыва, они возрастные рамки увеличили", — добавил Агиль Рустамзаде.

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