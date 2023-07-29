Вооруженные силы Украины подошли к так называемой "линии суровикина", но если мы говорим о возможности прорыва этой линии обороны противника, то есть вопрос, насколько мы подготовили зону прорыва и подавили вражескую артиллерию.

Об это рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире "Прямого".

"Я общаюсь с ребятами, и они как-то очень далеки от такой эйфории, что завтра мы победим, напротив, они говорят, что нас ждут еще очень серьезные испытания, и мы понимаем, какие задачи перед нами стоят, безусловно.

Напряжение нарастает, противник сейчас бросает в бой все, что может, подготовленные и не подготовленные подразделения, они уже задействуют подразделения различных частных военных компаний и так далее и тому подобное для того, чтобы сдержать это наступление, наш прорыв. Собственно поэтому мы давим на противника по меньшей мере на двух направлениях", — заявил Сергей Грабский.

Эксперт подчеркнул, что для нас стратегически важной задачей является прорвать оборону противника и выйти на побережье Азовского моря, разрезать так называемый сухопутный коридор.

"Для любого военного было понятно, что Токмак - это первый шаг, а Мелитополь - уже второй шаг, который определит нашу победу на этом направлении и даст нам возможность стратегически менять ситуацию, в частности на Юге Украины.

Рассматривались и продолжают рассматриваться несколько направлений. Это и направление Угледара, на котором противник пытается удержать позиции. Нарисовалось с начала боевых действий направление в районе Великой Новоселки, мы прорываемся там так же, и мы его называем Бердянским направлением, и оно так же может быть достаточно интересным для нас", — добавил Сергей Грабский.

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