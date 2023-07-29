Вооруженные силы Украины связали Луганскую группировку россиян в размере больше 100 тысяч оккупантов. Об этом рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в новой сводке.

"Они сейчас вошли в боевое соприкосновение, они сейчас втянулись в бои, с которых уже никуда их перебрасывать не будут. То есть части, которые уже отработанные, которые уже были в боях, они уже не могут считаться стратегическими резервами, мы в этом смысле их здесь стратили", — заявил Роман Свитан.

По его словам, на этом направлении также завязла в боях первая танковая армия рф, а ВСУ удается минусовать довольно-таки неплохое количество сил и средств россиян. Так, накануне за сутки, по данным Генштаба, у оккупантов минус 560 личного состава, четыре танка, 14 боевых бронированных машин, 30 стволов артиллерии.

"Как это происходит? Россияне пытаются наступать на всей линии фронта. Здесь система обороны отстроена так, что возможно россиянам зайти на какой-то из плацдармов, и на этом плацдарме, он хорошо пристрелянный, их начинает разносить наша артиллерия. У нас же там атак не было: вот они зашли, дальше просто подтянулась артиллерия, подвезли определенное количество боеприпасов, насыпали сверху, разнесли на молекулы, и они просто оттянулись те, которые выжили, на линию старта", — подчеркнул эксперт.

По его словам, именно в таком режиме по всей линии Луганского фронта сейчас происходят боестолкновения. Это называется режим активной обороны.

"Вот вроде как и не двигаемся, сильно разошлись, если это надо, отошли по флангам, а дальше уничтожили тот язык, который прорвался. На Луганском направлении такого рода действия происходят уже второй год. Россияне прекрасно это знают, мы естественно этим пользуемся. Ну вот они попали в такой капкан", — добавил Роман Свитан

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