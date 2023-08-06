Звезда проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить данную лапшу и не слишком долго возиться на кухне. Рецепт фунчозы с грибами в соевом соусе

Ингредиенты:

200 г фунчозы

50 мл соевого соуса

100 г шампиньонов

1 см корня имбиря

1 ст. л. подсолнечного масла

1 ст. л. кунжутного масла

1 ч. л. семена кунжута

1 перо зеленого лука

Приготовление:

Шаг 1: Запарите фунчозу. Переложите 200 г фунчозы в глубокую миску и залейте 1 л кипятка. Закройте крышкой и оставьте на 6-8 минут, чтобы фунчоза набухла и стала мягкой, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Шаг 2: Помойте и нарежьте тонкими слайсами 100 г шампиньонов. Разогрейте сковороду с 1 ст. л. подсолнечного масла и обжарьте грибы на среднем огне в течение 4 минут, помешивая их.

Шаг 3: "Мастер Шеф" Клопотенко рассказывает, очистите корень имбиря от кожуры и натрите его на мелкую терку. Добавьте тертый имбирь к шампиньонам и перемешайте.

Шаг 4: Откиньте запаренную фунчозу на дуршлаг и дайте ей стечь излишнюю жидкость. Затем переложите фунчозу в сковороду к грибам и имбиру. Влейте 50 мл соевого соуса, хорошо перемешайте и снимите сковороду с огня, также диктует "Мастер Шеф" Клопотенко.

Шаг 5: Выложите фунчозу с грибами на тарелку. Полейте 1 ст. л. кунжутного масла и посыпьте семенами кунжута (1 ч. л.). Украсьте блюдо порезанным пером зеленого лука. Готовое блюдо подавайте к столу сразу, советует "Мастер Шеф" Клопотенко.

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