Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка — это рубеж, который является жизненно важным для российских войск в Бахмуте. Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в новой сводке объяснил, какая сейчасс ситуация вокруг города.

"Освобождение нами любого из этих населенных пунктов даёт нам возможность выйти на дорогу Бахмут-Горловка, это дорога жизни, которая весь этот выступ, если вы на карту посмотрите севернее Бахмута, Красная Гора, Соледар, вот поэтому рубежу, весь этот выступ оставит без снабжения. Это основная трасса снабжения этой группировки войск, они это прекрасно понимают, поэтому кидают на это направление всё, что можно кинуть на сегодняшний день", — заявил Олег Жданов.

По его словам, Бахмут нет смысла сейчас штурмовать, там одни руины, его легче обойти и потом просто вынудить противника либо попасть в окружение, либо уйти под нашим артиллерийским огнем.

Эксперт рассказал, что в районе Берховки мы пытаемся атаковать противника, вести наступательные действия. На Юге, в районе севернее Курдюмовки мы довольно хорошо мы продвинулись вперед, даже на северной окраине самой Курдюмовки вышли на железную дорогу, и теперь получается, что противник в самом поселке практически прижат к железной дороге.

"Но если смотреть на Клещеевку, то здесь, к сожалению, противник имел успех, они ввели резерв, подвезли очередную партию личного состава и немножко заставили наши войска отойти от западной окраины Клещеевки. Несмотря на то, что еще пару дней назад мы говорили, что бои уже идут в населенном пункте, сейчас противник оттеснил наши войска от населенного пункта Клещеевка", — добавил Олег Жданов.

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