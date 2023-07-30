Судя по обстановке, которая складывается на линии фронта на Запорожском направлении, где мы начали активные наступательные действия, сейчас Купянское, Лиманское и Бахмутское направления могут немного отойти на второй план. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в новой сводке.

"Главная задача этих направлений будет, конечно же, уничтожение противника, по возможности продвижения вперед, но самое главное, что здесь, вот на этих трех направлениях, скованно порядка 180 тысяч, то есть половина, даже большая часть той группировки войск рашистов, которые сегодня есть на оккупированных территориях Украины, завязано в боевых действиях на трех направлениях: Купянское, Лиманское, Бахмутское", — заявил Олег Жданов.

Так, на Бахмутском направлении, по разным оценкам, где-то до 80 тысяч оккупантов. Эксперт подчеркнул, это росийское командование эти войска уже двинуть на другие направления не может.

"Единственное, что есть у рашистов, это возможность еще перегруппировки войск внутри оперативного направления, то есть перекидание одного батальона или максимум полка с одного участка на другой участок, но в границах оперативного направления. Почему? Потому что на соседнее направление — это время и это ослабление фронта, и пока эта часть или подразделение дойдет до другого оперативного направления, ситуация поменяется кардинально на этом оперативном направлении", — добавил Олег Жданов.

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