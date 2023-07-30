На Бердянском направлении освобождение села Старомайорское Донецкой области открывает нам прямую дорогу на Старомлыновку, а Старомлыновка — это уже линия обороны противника, знаменитая "линия суровикина".

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в новой сводке.



"Если в Старомайорском мы выходим на открытый простор для продвижения на Старомлыновку, а Старомлыновка — это уже фактически линия обороны, та самая мощная, которой нас так долго пугали, соответственно, сейчас наши войска закрепляются, и передовые штурмовые отряды продолжают развивать успех в направлении Старомлыновки.

Но в районах Ровного и Макаровки Донецкой области противник опять предпринял неудачную попытку восстановление утраченного положения. Скорее всего, вот эти отступающие войска, которые отходили, командиры по приказу сверху развернули людей, не знаю, как они их уговорили, ну, развернули рашистов и погнали их в контратаку для того, чтобы отбить утраченные позиции. Ничего не получилось", — заявил Олег Жданов.

Кроме того, эксперт рассказал, что на Запорожском направлении очень ожесточенные бои идут районе сел Работино и Вербовое, но наши силы обороны имеют успех в направлении обоих населенных пунктов.

"Мы практически подошли к Вербовому, и мы подходим практически подошли к Работино. Тут надо отметить, что противник отступает опять же, и тут надо отметить, что Вербовое — это тоже линия обороны, только здесь уже наши войска дошли до первых окопов", — добавил Олег Жданов.

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