На Купянском направлении противник после короткой и небольшой перегруппировки сил и средств начал очередную серию атак по направлению Боровой. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

"Подразделения 30-й омсбр противника снова атаковали передовые позиции ВСУ по направлению с. .Нововодяное - с.Островськое, имели определенный успех, продвинувшись примерно на 2 км, но дойти до района Островских ставков у них так и не вышло, были вынуждены остановиться.

На данный момент, очевидно, в полосах наступления 15-й и 21-й омсбр, командование противника проводит доукомплектование своих передовых подразделений с целью восстановления атак по направлению на с. Первомайское и Вишневое", — пишет экперт.

По его данным, в ближайшее время, вероятно, противник таки введет в бой в районе села Райгородка дополнительные силы из состава 4-й "кантемировской" танковой дивизии. В ближайшие двое суток мы увидим, насколько это верно.

Добавим, как сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, за минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении из артиллерии разных калибров и видов российские оккупанты 480 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Враг безуспешно пытается перехватить инициативу и вести наступательные действия.

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