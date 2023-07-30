В Запорожской облати на Токмакском направлении оккупанты смогли приостановить продвижение передовых подразделений ВСУ восточнее села Работино в южном направлении. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

"Однако ВСУ, по сути, уже зашли в Работино и сейчас ведут ожесточенные бои за его северную часть. Они идут по обе стороны дороги Новоданиловка – Новопрокоповка, причем подразделениям 291-го мсп противника приходится одновременно сдерживать наступление передовых подразделений ВСУ северо-западнее села", — пишет эксперт.

По его словам, в ближайшие сутки командование противника приложит максимум усилий, чтобы "купировать" прорыв передовых подразделений ВСУ к главной линии своей обороны в районе с.Вербовое, по крайней мере, не допустить его расширения на весь отрезок между с.Новопрокоповка – с.Вербовое.

""Загвоздка" состоит в том, что у него на этом направлении пока что просто нет "свободной" бригады или полка, чтобы сразу ввести их в бой. А дело "парой батальонов" - не исправить", — подчеркнул Константин Машовец и добавил, что единственный вариант для росиян – в течение суток сколотить какую-то "сводную тактическую группу" и попытаться контратаковать в направлении с.Новоданиловка вдоль дороги Н-08.

Военный обозреватель отметил, что такая попытка противником уже делалась около двух недель назад, но закончилась для него не очень удачно.

"Нужны какие-то резервы оперативного уровня... а с этим довольно трудно. Конечно, можно утащить из района Мелитополя и Бердянска. Но это все - время, и вряд ли все возможно будет делать более-менее скрыто", — добавил эксперт.

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