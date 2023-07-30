Сейчас много разговоров о том, что ЧВК "Вагнер" якобы будут "прорубать" Сувалкский коридор.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что намедни около сотни "вагнеровцев" выдвинулись в направлении Сувалкского коридора, чем вызвали повышенную готовность у польских силовиков, хотя представить себе прорыв в Калининградскую область таким количеством боевиков крайне сложно.
Эксперт отметил, что на сегодняшний день в Беларуси размещено от 4 до 5 тыс "вагнеровцев".
"Сам по себе лагерь в районе с.Цель может спокойно принять 8 тыс тел и даже больше, если потесниться. Но если рассмотреть потенциал 8 тыс "вагнеров", способны ли они прорубить Сувалкский коридор? Не буду томить - нет.
Напомню, что функционал ЧВК "Вагнер" это не войсковые операции, а гибридные. А прорыв Сувалкского коридора это исключительно войсковая операция. Последняя войсковая операция у ЧВК "Вагнер" это поход на Бахмут. Помните результат этой операции?", — пишет Александр Коваленко.
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Военный обозреватель напомнил, что за 10 месяцев "вагнера" прошли около 10 км Донецкой области и так и не смогли полностью взять Бахмут. При этом их потери там составили от 30 до 50 тыс.
"От "вагнеров" для Польши, а так же Литвы и Латвии может быть только угроза диверсионно-террористической деятельности в приграничной зоне. Остальные угрозы исключаются. Если только у москвы нет цели полностью избавиться от ЧВК "Вагнер" и бросить их в суицидальную миссию. Но это не так", — заключил Алекандр Коваленко.
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