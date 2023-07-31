На Бердянском направлении (дирекция Великая Новоселка - Старомлиновка) оккупанты отошли в с.Заветное Желание и заняли позиции на северной окраине села. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

В свою очередь, подразделения противника, которые после освобождения передовыми подразделениями ВСУ с.Старомайорское оказались с "охваченным" правым флангом, начали постепенно смещаться к югу, к рубежу с.Приютное - с.Заветное Желание. Кроме того, российские оккупанты упорно цепляются за Приютное, пытаясь его удержать.

По словам эксперта, на другом фланге Бердянского направления (район с.Новодонецкое и направление на с.Керменчик), ситуация также носит "двойственный" для противника характер.

"Думаю, смысл замысла украинского командования на этом направлении уже стал понятным даже самому "неповоротливому" оператору из штаба ГВ "Восток" - давление с фронта, с одновременными активными действиями на флангах основной дирекции наступления. Но, по-моему, реакция российского командования на это, мягко говоря, странная", — подчеркнул Константин Машовец.

На флангах оккупанты создали достаточно мощные тактические группы, надеясь "парировать" возможные фланговые прорывы ВСУ в сторону Старомлиновского узла обороны, но почему то выжидают и не вводят их в бой.

"На данный момент между передовыми позиция ВСУ и окраиной с.Старомлиновки осталось чуть более 4-х км, по сути, между ними одно село - Заветное Желание, которое и составляет большую часть этого расстояния... Там очень особые условия наступления для ВСУ (чем, собственно, и обуславливается его низкий темп), украинским передовым подразделениям по направлению на с.Старомлиновка приходится наступать вдоль р.Мокрые Ялы, где одно село плавно переходит в другое, и так далее", — добавил Константин Машовец.

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