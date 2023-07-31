На Бердянском направлении (дирекция Великая Новоселка - Старомлиновка) оккупанты отошли в с.Заветное Желание и заняли позиции на северной окраине села. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

В свою очередь, подразделения противника, которые после освобождения передовыми подразделениями ВСУ с.Старомайорское оказались с "охваченным" правым флангом, начали постепенно смещаться к югу, к рубежу с.Приютное - с.Заветное Желание. Кроме того, российские оккупанты упорно цепляются за Приютное, пытаясь его удержать.

По словам эксперта, на другом фланге Бердянского направления (район с.Новодонецкое и направление на с.Керменчик), ситуация также носит "двойственный" для противника характер.

ВСУ, контрнаступление

"Думаю, смысл замысла украинского командования на этом направлении уже стал понятным даже самому "неповоротливому" оператору из штаба ГВ "Восток" - давление с фронта, с одновременными активными действиями на флангах основной дирекции наступления. Но, по-моему, реакция российского командования на это, мягко говоря, странная", — подчеркнул Константин Машовец.

Популярные статьи сейчас

Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"

Им придется бежать: ВСУ на Запорожском направлении пробились вперед, обрушится ли фронт

"К сожалению, противник имел успех": ВСУ пришлось отступать под Бахмутом, новые подробности боев

Мама вышла из дома на 10 минут: на Днепропетровщине разыгралось несчастье с 11-месячным ребенком

Плохие новости из Бахмута, россияне успешно контратаковали: что сейчас происходит вокруг города
Показать еще

На флангах оккупанты создали достаточно мощные тактические группы, надеясь "парировать" возможные фланговые прорывы ВСУ в сторону Старомлиновского узла обороны, но почему то выжидают и не вводят их в бой.

"На данный момент между передовыми позиция ВСУ и окраиной с.Старомлиновки осталось чуть более 4-х км, по сути, между ними одно село - Заветное Желание, которое и составляет большую часть этого расстояния... Там очень особые условия наступления для ВСУ (чем, собственно, и обуславливается его низкий темп), украинским передовым подразделениям по направлению на с.Старомлиновка приходится наступать вдоль р.Мокрые Ялы, где одно село плавно переходит в другое, и так далее", — добавил Константин Машовец.

Старомайорское, ВСУ

Последние новости Украины:

Сильный пожар вспыхнул под Донецком, а над Москвой раздался взрыв.

Также сообщалось, что столб от взрыва огромной авиабомбы поднялся выше деревьев и крыш.

Кроме того, Politeka.net писала о новой волне мобилизации в РФ.