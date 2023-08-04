В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить еврейский плов.

"Слышали о таком? Это блюдо из моего одесского детства, которое мне мама готовила. И это единственное, что я ела с удовольствием. Легкое, без жарки, а из филе бедра готовится очень просто, ведь курятина уже очищена и готова к приготовлению. Вкусный летний ужин, который будет уместен с овощным салатом из помидоров", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

филе бедра – 600г

рис - 250г

масло гхи - 40г

перец черный – 0,5 ч.л.

лавровые листья – 2-3 шт.

вода - 400 мл

На приготовление самого блюда, по словам звезды "Мастер Шеф" Литвиновой, уйдет всего 20-25 минут.

Курятину "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает на порционные кусочки по 3-4 см и обжаривает на разогретой сковороде по 4-5 минут с каждой стороны при максимальной температуре.

Далее добавляем в сковороду промытый рис и заливаем все водой. Сразу солим, перчим, добавляем лавровый лист и готовим под закрытой крышкой 20-25 минут.

"Выглядит очень просто, даже примитивно, но поверьте, это очень вкусно! Жареная курица отдает свой насыщенный вкус и сочности рису, это очень гармоничное сочетание. Приготовьте, не пожалеете!", - добавила звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

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