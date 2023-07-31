Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал ночью, что есть прилеты, пишет Politeka.net.
«Харьков снова под обстрелом. Были слышны два прилета. Предварительно – попадание в нежилые помещения. Пожар. О пострадавших информации пока нет», - сообщал Терехов, добавляя, что на месте работают ГСЧС.
В Харьковской ОВА жителей города Харькова и области призвали находиться в укрытиях.
На данный момент известно, что в результате ракетных обстрелов Харькова в ночь на 31 июля произошло попадание в складское помещение, один человек получил ранение.
Известно, что в 12 часов ночи российские оккупанты осуществили запуск по Харьковщине ракет типа С-300 с территории Белгородской области.
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Кроме того, в поселке Великий Бурлук Харьковской области еще одна ракета попала по территории частного домовладения.
К счастью, никто не пострадал.
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