На фронте погиб актер Евгений Светличный, пишет Politeka.net.
Актеру и воину первой отдельной штурмовой роты ГУК ПС "Волки Да Винчи" было всего 29 лет.
Евгений Светличный погиб 19 июля на Харьковском направлении при выполнении боевого задания.
«Каждая гибель воина – большая потеря нации, каждая гибель "Волка" – большая потеря стаи", – прокомментировали гибель Светличного его побратимы.
Украинский продюсер и культурный менеджер Денис Иванов на своей странице в Facebook сообщил: "Погиб Евгений Светличный. Актер, воплотивший образ Карася в "Носороге". Светлый человек и герой. Вечная память".
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Гибель «Жеки» также ошеломила режиссера «Носорога» Олега Сенцова, который, как известно, тоже сейчас воюет.
«Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину", – написал на своей странице Олег Сенцов.
Ранее 1-й отдельный механизированный батальон "Волки Да Винчи" Сухопутных войск ВС Украины 30 июля сообщил о гибели пяти своих воинов.
«Боль. Невозможно все это постичь. Светлая память»,
"Боже мой …",
«Вечная память герою»,
«Просто несправедливо, с их стороны гибнут зэки и дрянь, а у нас замечательные люди, у которых сто процентов было много крутых планов на эту жизнь. Несправедливо. Пусть горят в аду вечно проклятые злососеди» , - комментируют украинцы, ошеломленные гибелью Светличного и его побратимов.
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Ночью россияне ударили ракетами по Харькову – масштабы разрушений значительны.
Также сообщалось, что россияне ударили кассетными снарядами по домам и улицам Константиновки.
Кроме того, Politeka.net писала, что Украина начала развертывать оперативные резервы, стали известны подробности.