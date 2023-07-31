На фронте погиб актер Евгений Светличный, пишет Politeka.net.

Актеру и воину первой отдельной штурмовой роты ГУК ПС "Волки Да Винчи" было всего 29 лет.

Евгений Светличный погиб 19 июля на Харьковском направлении при выполнении боевого задания.

«Каждая гибель воина – большая потеря нации, каждая гибель "Волка" – большая потеря стаи", – прокомментировали гибель Светличного его побратимы.

Украинский продюсер и культурный менеджер Денис Иванов на своей странице в Facebook сообщил: "Погиб Евгений Светличный. Актер, воплотивший образ Карася в "Носороге". Светлый человек и герой. Вечная память".

Популярные статьи сейчас

Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"

"К сожалению, противник имел успех": ВСУ пришлось отступать под Бахмутом, новые подробности боев

Два шага до Азовского побережья: ситуация с наступлением ВСУ на Юге обостряется сразу на нескольких направлениях

Россияне попали в капкан: ВСУ "стратили" 100-тысячную группировку оккупантов на Луганском направлении

Плохие новости из Бахмута, россияне успешно контратаковали: что сейчас происходит вокруг города
Показать еще

Гибель «Жеки» также ошеломила режиссера «Носорога» Олега Сенцова, который, как известно, тоже сейчас воюет.

«Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину", – написал на своей странице Олег Сенцов.

Ранее 1-й отдельный механизированный батальон "Волки Да Винчи" Сухопутных войск ВС Украины 30 июля сообщил о гибели пяти своих воинов.

«Боль. Невозможно все это постичь. Светлая память»,

"Боже мой …",

«Вечная память герою»,

«Просто несправедливо, с их стороны гибнут зэки и дрянь, а у нас замечательные люди, у которых сто процентов было много крутых планов на эту жизнь. Несправедливо. Пусть горят в аду вечно проклятые злососеди» , - комментируют украинцы, ошеломленные гибелью Светличного и его побратимов.

Последние новости Украины:

Ночью россияне ударили ракетами по Харькову – масштабы разрушений значительны.

Также сообщалось, что россияне ударили кассетными снарядами по домам и улицам Константиновки.

Кроме того, Politeka.net писала, что Украина начала развертывать оперативные резервы, стали известны подробности.