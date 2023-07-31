На фронте погиб актер Евгений Светличный, пишет Politeka.net.

Актеру и воину первой отдельной штурмовой роты ГУК ПС "Волки Да Винчи" было всего 29 лет.

Евгений Светличный погиб 19 июля на Харьковском направлении при выполнении боевого задания.

«Каждая гибель воина – большая потеря нации, каждая гибель "Волка" – большая потеря стаи", – прокомментировали гибель Светличного его побратимы.

Украинский продюсер и культурный менеджер Денис Иванов на своей странице в Facebook сообщил: "Погиб Евгений Светличный. Актер, воплотивший образ Карася в "Носороге". Светлый человек и герой. Вечная память".

Гибель «Жеки» также ошеломила режиссера «Носорога» Олега Сенцова, который, как известно, тоже сейчас воюет.

«Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину", – написал на своей странице Олег Сенцов.

Ранее 1-й отдельный механизированный батальон "Волки Да Винчи" Сухопутных войск ВС Украины 30 июля сообщил о гибели пяти своих воинов.

«Боль. Невозможно все это постичь. Светлая память»,

"Боже мой …",

«Вечная память герою»,

«Просто несправедливо, с их стороны гибнут зэки и дрянь, а у нас замечательные люди, у которых сто процентов было много крутых планов на эту жизнь. Несправедливо. Пусть горят в аду вечно проклятые злососеди» , - комментируют украинцы, ошеломленные гибелью Светличного и его побратимов.

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