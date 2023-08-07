Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить сырники в духовке.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 12-15 сырников):

  • 450-500 г творога
  • 1 яйцо
  • 50-80 г пшеничной муки (в зависимости от своих предпочтений и влажности творога)
  • 100 г сахара
  • 50-75 г изюма (по желанию)
  • 10 г ванильного сахара
  • щепотка соли

Для подачи "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предлагает взять клубнику, апельсиновую цедру и сметану.

рецепт, "Мастер Шеф"

Звезда "Мастер Шеф" Клопотенко рекомендует выбирать достаточно сухой и однородно-кремовый творог. Если же берем творог, который делится на кусочки, то его следует размять вилкой.

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Смешиваем творог с сахаром, солью, ванильным сахаром и яйцом. Далее добавляем муку и тщательно перемешиваем творожную массу, ведь чем однороднее она будет, тем нежнее получится текстура сырников.

Вымешиваем тесто, формируем сырники желаемого размера и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.

рецепт, "Мастер Шеф"

Победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко советует выпекать сырники в духовке, разогретой до 180 градусов, в режиме конвекции в течение 20 минут.

"Подавайте сырники еще теплыми с размороженной клубникой и цедрой апельсина, как делаю это я, или в классическом варианте – со сметаной. В любом случае будет очень вкусно", - добавил "Мастер Шеф" Клопотенко.

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