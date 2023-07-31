В украинцах пытаются посеять страх и неверие в собственные силы, именно поэтому вокруг так много «зрады» и информации о «провалах» контрнаступления.

Тема «провалов» украинского контрнаступления сейчас одна из ключевых в медийном просторе, констатирует журналист и боец ​​ВСУ Кирилл Сазонов в своем телеграмм-канале.

И это, подчеркивает аналитик, совершенно логично. Таким образом россия старается не только успокоить своих, но и донести определенные тезисы до Запада.

«Чтобы наши союзники сосредоточились не на военной помощи Украине, а на принуждению Киева к переговорам. Их поддерживает часть западных политиков и СМИ. Кто-то на зарплате, кто-то в силу других причин…», - поясняет Сазонов.

Тезисы, которые продвигает враг, можно объединить в один многогранный.

«Украинский контрнаступ продвигается слишком медленно. Потому что оккупанты хорошо укрепились (это правда), потому что у Украины не хватит резервов и Запад устал (эти оба ложь). Ну и яркие образы – при таких темпах вы освободите страну лет через пятнадцать, люди кончатся, стоит ли это таких жертв и не лучше ли заняться поиском зрады внутри Украины? Вот такая нехитрая методичка, которую я вижу, даже читая новости урывками с телефона», - подчеркивает Сазонов.

При этом реальность совершенно другая. Контрнаступление, подчерквает боец ВСУ, только начался и говорить о его сроках просто нелепо, а тезисы про полгода или пятнадцать лет сравнимы с гаданием на кофейной гуще.

«Все сроки меняются в нашу пользу, и вариантов я вижу всего два. Оба уже были. Первый – освобождение Харьковской и Сумской областей. Помните этот прорыв? Его, кстати, готовили долго. И одним из факторов победы стала… мощная подготовка к штурму Херсона. Мы реально стянули туда большую силу, а враг для обороны основные резервы. Продвижение вперед было очень тяжелым и с потерями. Враг уже не сомневался, что там будет решающая битва. И тут дерзкий десантуры на севере. Все, освобождены территории, А противник с позором отступает», - коротко напомнил Сазонов.

По словам бойца ВСУ, враг и сейчас не знает, где ждать основного удара – резервы готовы быть, куда укажет Генштаб, увидев оптимальный вариант.

Или же, где у врага будет брешь в обороне. Их, говорит Сазонов, на самом деле много.

Так, на Южном направлении ЗСУ «прогрызают» сразу четыре направления.

«Ну и в качестве второго сценария по поводу мощных укрепрайонов напомню вам опять освобождение Херсона. Он был укреплен, как Цитадель. И стянули туда все, что нашли. Но когда его с боями обошли с двух сторон и подтянули арту – логистика накрывалась. А вот риск окружения группировки стал реальным. И укрепленный город превращался в ловушку. Враг был вынужден быстро совершить жест доброй воли», - отмечает Сазонов.

Журналист уверен, что Генштаб может работать по любому из двух этих сценариев, или же сделать из них комбинированный.

«Не исключено, что есть и другие сюрпризы, о которых мы не подозреваем. Так что для нытья нет никаких причин. И для разговоров про медленный темп и «нам нужно 15 лет при такой скорости» нет оснований. Потому что глупо ради сиюминутной картинки положить личный состав с техникой за месяц-два. Верим в Перемогу и помогаем ЗСУ…», - призвал Кирилл Сазонов.

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