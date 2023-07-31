На фронті загинув актор Євген Світличний, пише Politeka.net.

Актору і воїну першої окремої штурмової роти ДУК ПС "Вовки Да Вінчі" було всього 29 років.

Євген Світличний загинув 19 липня на Харківському напрямку при виконанні бойового завдання.

«Кожна загибель воїна – велика втрата нації, кожна загибель "Вовка" – велика втрата зграї", – прокоментували загибель Світличного його побратими.

Український продюсер і культурний менеджер Денис Іванов на своїй сторінці у Facebook повідомив: "Загинув Євген Світличний. Актор, що втілив образ Карася в "Носорозі". Світла людина і герой. Вічна памʼять".

Загибель «Жеки» також приголомшила режисера «Носорога» Олега Сенцова, який, як відомо, також зараз воює.

«Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину", – написав на своїй сторінці Олег Сенцов.

Раніше 1-й окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" Сухопутних військ ЗС України 30 липня повідомив про загибель п'яти своїх воїнів.

«Біль. Неможливо все це осягнути. Світла памʼять»,

«Боже мій …»,

«Вічна пам'ять герою»,

«Просто несправедливо, з їхнього боку гинуть зеки і погань, а в нас чудові люди, у яких сто відсотків було багато планів крутих на це життя. Несправедливо. Хай горять в пеклі вічно кляті злосусіди», - коментують українці, приголомшені загибеллю Світличного і його побратимів.

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