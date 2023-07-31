Основні зусилля противник зосереджує на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На цих напрямках протягом минулого тижня між нашими та ворожими військами відбулось понад 170 боїв, пише Politeka.net з посиланням на Міністерство оборон України.

Так, на Куп’янському напрямку противник штурмував та шукав слабкі місця в нашій обороні, активно намагався наступати в районах південніше Новоселівського з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл.

«Але безуспішно. Наші сили оборони потужно стримують ворожі війська», - повідомили в Міноборони.

Тим часом на Лиманському напрямку противник також намагався наступати і вітиснити українські війська в районі Серебрянського лісу.

Як запевнили в Міноборони, всі дії ворога безсуспішні.

«На Бахмутському напрямку ворог протягом тижня всіма силами намагався зупинити наш наступ, але наші оборонці поступово просувались. Звільнена площа на Бахмутському напрямку загалом складає 37 кв.км. За тиждень звільнено 2 кв.км», - розповіли в Міноборони про ситуацію на Бахмутському напрямку.

Тим часом на Авдіївському і Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення Авдіївки.

«Успіху не мав», - повідомили в Міноборони.

Також повідомляється, що під щільним вогнем авіації та артилерії Сили оборони України звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області.

Крім того, в Міноборони повідомляють, що на Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Успіх мали на напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

«Звільнена площа складає 204,7 кВ. Км. Збільшено за тиждень на 12,6 кВ.Км», - повідомили в Міноборони.

Додамо, тим часом український захисник, який веде свій телеграм-канал «Бахмутський демон», повідомляє, що другий день українські воїни йдуть вперед південніше міста Бахмут.

«Але просування складає сотні метрів», - уточнив «демон».

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В Мережі також з'явилися сумні кадри, як сьогодні виглядають вулиці Авдіївки.

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