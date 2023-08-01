Украинская армия должна сначала выбить россиян с Крыма, чтобы иметь возможность продвигаться и освобождать южную и восточную часть Украины. Украинские десантники уже проходят необходимое обучение в Англии.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, Крым будет где оккупирован комбинированным способом – и по суше, и по морю, и с воздуха. У нас уже есть достаточное количество вертолетов, а десантура проходит обучение в Англии. Как отмечает Свитан, если эта информация начала попадать в публичное пространство, значит ждать деоккупации Крыма осталось недолго.

"То, что это уже начинает попадать в эфир, говорит о том, что конкретно в ближайшее время. Ну слово "ближайшее" сложно как-то в цифрах разложить, но исходя из подготовки поля боя, которое происходит за полтора-два месяца не позже перед заходом, я думаю, где-то сентябрь месяц, конец августа-сентябрь. Это уже то время, когда наш десант будет работать в Крыму", - говорит Свитан.

По словам эксперта, без освобождения Крыма ВСУ не смогут запустить механизм деоккупации Запорожской и Херсонской областей.

"Крым невозможно не освободить, так как без освобождения Крыма теряется сам механизм и идеи освобождения Запорожской и Херсонской областей. Нельзя оставлять в Крыму российских солдат, это их тыл. Это для нашей Донецкой группировки тыл, если мы их там оставим, то они выполнят тот же маневр, который выполнили в прошлом году – выйдут из Крыма и зайдут нашей группировке, которая будет находиться в районе Донецка, в спину", - рассуждает военный эксперт.

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