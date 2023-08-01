Российские оккупанты пожаловались на атаку кораблей «Сергей Котов» и «Василий Быков».

В минобороны страны-агрессорши утверждают, что атака произошла сегодня ночью, пишет Politeka.net.

«Сегодня ночью вооруженными силами Украины предпринята безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, на юго-западной части Черного моря", - сообщили в российском министерстве обороны.

Оккупанты также заявили, что «при отражении атаки все три безэкипажных катера противника были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей».

Добавим, в прошлый раз о попытке Украины атаковать российский патрульный корабль "Сергей Котов" российские оккупанты сообщили 25 июля.

Тогда отмечалось, что ВСУ якобы «совершили безуспешную попытку атаковать» судно двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами.

Напомним, что минувшей ночью Москву снова атаковали беспилотники.

Взрывы также звучали в Подмосковье.

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Также сообщалось о ночной атаке "Шахедов" на Харьков - есть попадания.

Кроме того, Politeka.net писала, что у оккупантов начались большие проблемы с логистикой.