В минобороны страны-агрессорши утверждают, что атака произошла сегодня ночью, пишет Politeka.net.
«Сегодня ночью вооруженными силами Украины предпринята безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, на юго-западной части Черного моря", - сообщили в российском министерстве обороны.
Оккупанты также заявили, что «при отражении атаки все три безэкипажных катера противника были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей».
Добавим, в прошлый раз о попытке Украины атаковать российский патрульный корабль "Сергей Котов" российские оккупанты сообщили 25 июля.
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Тогда отмечалось, что ВСУ якобы «совершили безуспешную попытку атаковать» судно двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами.
Напомним, что минувшей ночью Москву снова атаковали беспилотники.
Взрывы также звучали в Подмосковье.
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Также сообщалось о ночной атаке "Шахедов" на Харьков - есть попадания.
Кроме того, Politeka.net писала, что у оккупантов начались большие проблемы с логистикой.