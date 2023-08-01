Минувшей ночью российские диверсанты снова пытались прорваться в Украину.

О новом инциденте на границе сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет Politeka.net.

По его словам, на Северном направлении, в пределах Черниговской области, минувшей ночью была пресечена попытка пересечения государственной границы Украины диверсионной разведывательной группой противника.

«Четыре вооруженных лица были замечены пограничниками 2-й пограничной заставы с помощью тепловизоров», - рассказал Наев.

По решению старшего наблюдательного поста, по врагу был открыт огонь на поражение. Это заставило оккупантов отойти назад.

После сигнала тревоги на место происшествия выдвинулись резервы из состава пограничного отряда и ВСУ.

Наев отметил, что враг понес потери и не достиг поставленной цели.

Ранее Сергей Наев сообщал, что российская федерация не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне непосредственно на Черниговском и Сумском направлениях.

«В пограничье фиксируется проникновение диверсионно-разведывательных групп, но все попытки были неудачными», - рассказывал Наев.

По его словам, принимаются все необходимые меры по усилению оборонных способностей в тесном взаимодействии с главами военных администраций по увеличению количества невзрывных инженерных заграждений, а также установке дополнительных камер наблюдения.

Сергей Наев также подчеркивал, что в случае попытки пересечения любого участка государственной границы враг не будет иметь успеха.

«Если же уровень угрозы будет расти, Генеральным Штабом ВСУ предусмотрено усиление наших войск для того, чтобы сделать невозможным попытки врага ворваться в Украину», - отмечал Сергей Наев.

Добавим, тем временем украинские войска ведут наступательные действия южнее города Бахмут.

Кроме того, как сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, подразделения Сил обороны продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях.

Идут тяжелые бои.

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