Російські окупанти поскаржились на атаку кораблів «Сергій Котов» і «Василій Биков».

В міноборони країни-агресорки стверджують, що атака відбулась сьогодні вночі, пише Politeka.net.

«Сьогодні вночі збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати трьома морськими безекіпажними катерами патрульні кораблі «Сергій Котів» та «Василь Биків» Чорноморського флоту, які виконують завдання з контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря, на 340 км на південь», - повідомили в російському міністерстві оборони.

Окупанти також заявили, що «під час відбиття атаки всі три безекіпажні катери противника були знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів».

Додамо, минулого разу про спробу України атакувати російський патрульний корабель "Сергій Котов" російські окупанти повідомили 25 липня.

Тодв зазначалось, що ЗСУ нібито «здійснили безуспішну спробу атакувати» судно двома морськими швидкохідними керованими безекіпажними катерами.

Нагадаємо, що минулої ночі Москву знов атакували безпілотники.

Вибухи також лунали у Підмосков'ї.

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Крім того, Politeka.net писала, що в окупантів почалися великі проблеми з логістикою.